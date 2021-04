Coldiretti Rieti a Pasqua porta in tavola la solidarietà: consegnati oltre 40 quintali di prodotti a 70 Comuni

RIETI - Oltre 40 quintali di prodotti Made in Italy sono stati consegnati da Coldiretti Rieti a settanta comuni. L’iniziativa benefica, che porta in tavola la solidarietà a Pasqua e Pasquetta per le famiglie in difficoltà, rientra nell’ambito dell’operazione “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese.

Da Rieti a Poggio Mirteto, da Scandriglia a Fara in Sabina e poi ancora Borgorose e Leonessa, fino ai comuni più piccoli, senza tralasciare Amatrice e Accumoli. Sono solo alcuni dei 70 comuni che hanno ricevuto gli aiuti alimentari.

«Non abbiamo voluto lasciare indietro nessuno - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - abbiamo messo in piedi quella che è senza dubbio la più grande operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano avviata sul nostro territorio. Ringrazio tutte le persone che in questi giorni sono state impegnate nella distribuzione capillare dei pacchi, che ha coinvolgendo i Comuni, ma anche le parrocchie e le associazioni. In questo modo siamo riusciti a raggiungere le persone che a causa del lockdown, hanno avuto necessità anche di un pasto».

Ogni pacco di oltre 50 chili contiene prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

«All’interno dei pacchi alimentari sono presenti prodotti di eccellenza del Made in Lazio - dice il direttore di Coldiretti Roma, Giuseppe Casu - affinché le famiglie che ne hanno bisogno in questo periodo di emergenza, ricevano cibo buono, sano e italiano. Un segnale di vicinanza abbiamo voluto darlo anche ai Comuni che si trovano nelle aree terremotate come Amatrice e Accumoli, ai quali continueremo a dare il nostro sostegno».

L’iniziativa di Pasqua è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea.

