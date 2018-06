RIETI - “E’ stato eletto, durante l’assemblea presso il mercato Campagna Amica del Circo Massimo, il nuovo presidente di Giovani Impresa Lazio, il movimento costituito nell’ambito della Coldiretti - spiega una nota di Coldiretti

Lazio. - Si tratta di Danilo Scenna, laureato in Economia e Management e titolare della D.S. bio, nata nel 2012 con l’obiettivo di perseguire una viticoltura sostenibile attraverso il giusto connubio tra tradizione e innovazione. I vini della sua azienda, ricavati esclusivamente da uve prodotte con il metodo dell’agricoltura biodinamica, hanno ricevuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale. La D.S. bio è ubicata a Pescosolido (FR) nel versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. “Sono veramente onorato di aver ricevuto questo incarico – ha spiegato Scenna – Ci sono tante questioni da affrontare insieme e progetti da portare avanti attraverso il confronto con il territorio”. Nel corso della giornata, a cui hanno partecipato i delegati provinciali e i vertici di Coldiretti Lazio, sono stati assegnati anche gli Oscar Green, concorso promosso da Giovani Impresa per premiare i progetti più innovativi e promuovere una agricoltura sana e sostenibile. Sei le categorie in gara quest’anno: il premio Creatività è andato a Claudio Lorenzini (provincia di Rieti) per un progetto basato su birre innovative: senza glutine, bio, prodotte con il pane di recupero; mentre l’Oscar Green per la sostenibilità è stato assegnato a Denis Carnello (prov. Latina), per la potatura delle piante d’alto fusto con il metodo Tree Climbing. Vincitrice del premio Campagna Amica è stata Camilla Petrucci (prov. Rieti) che ha ampliato l’offerta della sua azienda ideando tre creme (cacao, nocciola e pistacchio) con l’olio Sabina Dop, mentre Luca Mancini (prov. Viterbo) ha avuto il merito di riscoprire un prodotto: la canapa, coltivazione tradizionale in Italia fino agli anni 40. Per lui il riconoscimento nella categoria Fare Rete. L’Oscar Green per il Sociale è andato ad Antonia Ferrante (prov. Viterbo), esperta di processi di formazione, che ha trasformato l’agriturismo “Il giardino di Corbezzoli” in un luogo dove puntare sull’integrazione di persone soggette a disagio sociale e psichico, mentre a Giorgia Pontetti (prov. Rieti) è stato assegnato il premio Impresa3.terra per l’azienda Ferrari Farm che coltiva frutta, verdura ed erbe aromatiche in pieno campo e in serre idroponiche sterili, ermetiche e computerizzate di nuovissima generazione che danno prodotti di alta qualità".

Domenica 24 Giugno 2018



