RIETI - E’ stato eletto, nel corso dell’assemblea, il nuovo presidente di Coldiretti Rieti. L’incarico è stato affidato ad Alan Risolo, 38 anni, veterinario. L’incontro si è svolto alla presenza del direttore Coldiretti Lazio Sara Paraluppi, del direttore Coldiretti Rieti Giuseppe Casu, del delegato del direttore provinciale Ivano Capannini e del Consigliere ecclesiastico Nazionale Don Paolo Bonetti. Sono intervenuti anche il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti e il Presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Regnini.

“Penso sia fondamentale lavorare in gruppo, come abbiamo sempre fatto - ha spiegato Risolo – Riceviamo un’eredità importante e pesante, la passata gestione è stata caratterizzata da tanti successi e noi daremo continuità agli argomenti promossi. Le idee non ci mancano, vogliamo intervenire sulla gestione faunistica e lavorare su distintività e multifunzionalità”. Al termine dell'assemblea, su proposta di Risolo, il presidente uscente Enzo Nesta è stato eletto presidente Onorario. “Desidero fare un grandissimo in bocca al lupo a Risolo e alla sua squadra, l’avvicendamento vista la mia età era indispensabile – ha sottolineato Nesta - I presupposti per fare bene ci sono tutti, sono giovani, con idee nuove e innovative”.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39



