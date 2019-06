© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, lunedì 3 giugno, alle 10, a Poggio Mirteto (piazza Martiri della Libertà) la Scuola Primaria Volpicelli festeggerà la fine dell’anno scolastico. A fianco degli alunni e dei docenti, ci saranno la Coldiretti Rieti, Fondazione Campagna Amica e le Ecofattorie Sabine di Poggio Mirteto che quest’anno ha collaborato con la scuola attraverso un progetto didattico che prevedeva visite guidate, laboratori e dimostrazioni pratiche.Per l’occasione la piazza centrale di Poggio Mirteto si trasformerà in un piccolo villaggio agricolo con orti urbani, una piccola stalla e laboratori sensoriali a cura di Campagna Amica. Gli alunni esporranno i lavori svolti nel corso dell’anno e riceveranno il formaggio prodotto durante le gite, con le etichette realizzate e personalizzate da loro, seguendo le normative vigenti. La merenda, a base di pane e olio Sabina DOP, sarà servita dalla Proloco di Poggio Mirteto che collabora alla manifestazione.«E’ una delle tante iniziative che organizziamo per valorizzare il cibo Made in Italy di qualità, con il duplice obiettivo di tutelare gli agricoltori e consentire ai consumatori di alimentarsi in maniera consapevole e sana – spiega Alan Risolo, presidente Coldiretti Rieti – Sarà un momento importante sia di festa sia di apprendimento per i bambini. Riteniamo che entrare nelle scuole e sviluppare nei bambini la cultura del cibo possa essere la carta vincente per il sistema».«Ho fortemente creduto in questo progetto e ho capito che è stata una scommessa vinta vedendo l’entusiasmo dei bambini nel raccontare ai genitori quanto accaduto durante le gite – sottolinea Alice Di Pietro di Ecofattorie Sabine e delegata del movimento Donna Impresa di Poggio Mirteto – Ai docenti della Volpicelli vanno i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti per la fattiva partecipazione. Quella di domani sarà una grande festa che spero sancisca l’inizio di una lunga collaborazione».