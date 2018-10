© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due aziende del Reatino tra i 18 finalisti degli Oscar Green a Cernobbio.“L’agribirra terremotata di Claudio Lorenzini ha vinto il premio Oscar Green - spiega una nota Coldiretti Lazio - nella categoria Campagna Amica, al XVII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, in corso a Cernobbio. Il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa premia creatività, qualità e innovazione messi in campo dai giovani imprenditori agricoli. Tra i 18 finalisti, scelti tra migliaia di progetti e divisi in 6 categorie, due aziende della provincia di Rieti. Lorenzini si è aggiudicato il prestigioso premio, giunto alla dodicesima edizione, grazie a una birra prodotta a 1.600 metri sulle montagne tra Amatrice e Leonessa, nell’epicentro del cratere del terremoto, utilizzando per la prima volta lo scarto del pane. Una birra che cambia e modifica sapore, colore e consistenza a seconda del tipo di pane raccolto dai residui di vendita, in un processo all’insegna della totale sostenibilità ambientale. Tra le particolarità dell’impresa anche una birra senza glutine e una bio, realizzata con eccellenze biologiche del territorio. Nella categoria Impresa3.terra, invece, è arrivata tra i tre finalisti un’altra azienda della provincia di Rieti, guidata da Giorgia Pontetti, che coniuga perfettamente tradizione e innovazione. Frutta, verdura ed erbe aromatiche, infatti, vengono coltivate in pieno campo e in serre idroponiche computerizzate di nuova generazione che permettono di produrre prodotti di altissima qualità senza l’uso di antiparassitari. Pontetti, ingegnere astronautico, ha persino realizzato un elettrodomestico capace di coltivare ortaggi in casa e fornito alla NASA la salsiccia “Sarcollis Gustatio” prodotta sulla base dell’antica ricetta del Cicolano e fatta degustare a 12 astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”.