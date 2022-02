RIETI - Due etti di cocaina sequestrati e corriere arrestato dalla Guardia di finanza.

Le Fiamme gialle, sulla via Tancia, hanno fermato un'auto con un uomo, italiano, trentenne, che all'alt mostrava segnali di agitazione. In un doppiofondo dell'auto, sono stati rinvenuti 218 grammi di cocaina suddivisi in parte in 175 dosi. La droga era destinata al mercato dello spaccio nel Reatino.

La stima è che si potessero realizzare 400 dosi per un guadagno di circa 20mila euro.

Altre sostanze stupefacenti rinvenute nell'abitazione. L'uomo è stato arrestato.