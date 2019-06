© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Focus su "la grande bellezza di una piccola provincia. Rieti: risorse e vocazioni dello sviluppo turistico".Martedì 11 giugno, alle 17.30, a Palazzo Dosi, in piazza Vittorio Emanuele II 17, il workshop a cura di Cna, che si svolgerà nell'ambito delle iniziative di Rieti Sport Festival, quale contributo al ricco programma del Festival."La Cna - spiega una nota - è da sempre impegnata nell'essere, oltre che soggetto di rappresentanza delle imprese, anche soggetto promotore dello sviluppo locale. Vogliamo con la nostra azione essere protagonisti di quel processo che va dal censimento delle risorse alla scelta delle vocazioni e alla loro successiva valorizzazione a fini produttivi.In questa ottica, dopo il convegno dell'ottobre scorso sull'acqua, abbiamo inteso promuovere questo Workshop per far conoscere delle azioni esemplari di valorizzazione del territorio, perchè ne possa essere emulata la metodologia con la quale hanno preso forma fino a diventare casi di successo. Dopo l'introduzione della direttrice della Cna di Rieti, Vincenza Bufacchi, ci saranno i saluti del Sindaco della città e successivamente gli interventi di: Laura Ciacci, Rita Giovannelli, Pino Di Buduo, Claudio Ponzani, Getulio Vesperini. Tutte persone che con le loro attività hanno realizzato esperienze di grande valore in ambiti molto diversi e in zone diverse dellla Provincia. Sarà poi la volta del Presidente della Provincia, Mariano Calisse, del Presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, del Coordinatore Nazionale di Cna turismo e commercio, Cristiano Tomei. I lavori saranno conclusi dall'Assessora al turismo della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi".