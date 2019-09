© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono aperte le iscrizioni per candidarsi a svolgere il servizio civile nelle sedi Cna Impresasensibile Onlus della provincia di Rieti. I progetti, di grande interesse, saranno realizzati nelle sedi di Rieti e Passo Corese (Fara in Sabina).I progetti da realizzare a Rieti, codice sede 114398, ciascuno con un volontario, sono “Responsabile, sostenibile e sociale: i nuovi volti del turismo”, “Comunità inclusiva” e “Cittadinanza solidale”. I progetti che si svolgeranno a Passo Corese (Fara in Sabina), codice sede 121523, anch’essi con un volontario ciascuno, sono “Comunità inclusiva” e “Cittadinanza solidale”.Nella pagina http://www.cnaimpresasensibile.it/news/servizio-civile/bando-2019-servizio-civile-universale-cna-impresasensibile-onlus/ del nostro sito si trovano le sintesi dei nostri progetti, il bando e tutte le indicazioni che devono seguire gli aspiranti volontari per presentare le domande. Le domande (che dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 ottobre 2019), infatti, quest’anno possono essere fatte solo on-line, sulla piattaforma dedicata del servizio civile, e con lo Spid.