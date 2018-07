RIETI - Cna Matching 2018 è un evento di business networking concreto unico in Italia.



In un solo giorno è possibile realizzare importantissimi incontri per ogni imprenditore: fino a 10 incontri programmati da 20 minuti ciascuno per relazionarsi con un imprenditore tra le aziende precedentemente selezionate, in un ambiente adatto a facilitare ed espandere concretamente le occasioni di business.



Cna Matching 2018 si svolgerà venerdì 14 settembre dalle 8,30 alle 18,00 presso il Padiglione 10 della Fiera di Roma • Via Portuense, 1645/647 Roma – 00148 ed è l’evento innovativo a disposizione delle imprese che vogliono espandere i propri orizzonti, ottimizzare i processi produttivi, creare occasioni di business e fare rete con altri imprenditori.



Da oggi, la partecipazione delle imprese dei settori riservati (Casa/Produzione (edili, impiantisti, ingegneri/architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili) - Agroalimentare/Turismo (trasformazione alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel, ristoranti, agriturismi e simili) - Comunicazione e Terziario avanzato (hardware e software, grafici, service audio video, fotografi, studi di comunicazione integrata, social media service e simili)) diventa ancora più strategica in termini di internazionalizzazione. All’evento, infatti, saranno presenti 8 Camere di Commercio Italiane all’estero per far conoscere le opportunità reali in paesi economicamente competitivi: Houston, Miami, Montreal, Toronto, Londra, Copenaghen, Francoforte e Madrid.



Info e iscrizioni su www.cnamatching.it – 0746.251082

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41



