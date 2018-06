RIETI - «Indici sintetici di affidabilità»: non è una formula astratta ma una novità rilevante per le imprese. Già da quest’anno, infatti, sostituiranno gli studi di settore. Il seminario in cui si approfondirà la tematica è in programma per domani, lunedì 4 giugno, alle 16, a cura della Cna di Rieti, diretta da Vincenza Bufacchi, presso la sala convegni dell’Hotel Serena, in via dei Salici 46, a Rieti. I nuovi «Isa» dovranno essere conosciuti ed essere tenuti in considerazione nella gestione della propria impresa. A spiegare la novità sarà un esperto del settore, Claudio Carpentieri, responsabile Politiche fiscali della Cna.

