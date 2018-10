© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Focus della Cna di Rieti sugli impianti in "Ricominciamo da qui: impianti sicuri a norma".11 ottobre dalle 14.30 alle 19 - 12 ottobre dalle 9 alle 13Sala convegni Park Hotel Villa Potenziani, Via San Mauro, 6, Rieti."Corso di formazione gratuito" DM 37/08 e impianti a gas e norma UNI 7129:2015 - spiega una nota della Cna - ed argomenti correlati per le imprese colpite dal sisma. Il semirario è organizzato dalla Cna Installazione Impianti con la collaborazione ed il contributo di Eurotis – azienda leader nella progettazione, nella ricerca&sviluppo e nella commercializzazione di prodotti ad alto tasso di innovazione e sicurezza – e con il fondamentale patrocinio di Uni (Ente Italiano di Normazione) e Cig (Comitato Italiano Gas). Relatori: Emilio Bianchi ed Angelo Comi tecnici del CIG molto conosciuti ed apprezzati dalla categoria per la loro docenza a numerose iniziative su analoghi temi organizzate da Cna negli anni scorsi. A tutti i partecipanti UNI fornirà a titolo gratuito la serie completa dei manuali "Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129" . E’, inoltre, previsto per tutti i partecipanti un attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento tecnico sulla norma UNI 7129:2015.Per registrarsi al corso e/o ricevere tutte le informazioni e il programma completo inviare una mail con i propri dati a cna.rieti@tiscali.it".