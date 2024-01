Il live di Clavdio in via dei Pozzi per amanti delle sonorità synth pop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Ho visto la tua mano strapparmi il cuore”. Agli amanti del genere indie sarà bastato questo verso per riconoscere un brano del 2018, intitolato appunto "Cuore", che segnava l'ingresso di Clavdio nelle classifiche e nelle radio: un pezzo che oggi conta circa 6 milioni di click sul web. Per ascoltare questa ed altre sue canzoni dal vivo, l'appuntamento è per domani sera in via dei Pozzi, precisamente sul piccolo ma frequentato palco del Be'er Sheva, dove l'artista romano è atteso.Un nome che rimane impresso, quello di Clavdio, fosse anche solo per il particolare modo in cui si scrive, ma soprattutto per l’ironia e l’amarezza che contraddistinguono molti dei suoi testi, accompagnati spesso da sonorità synth pop. E certo anche per l’importanza dell’etichetta che lo segue, quella “Bomba Dischi” che vanta nomi della nuova generazione come Calcutta, Franco 126 e Ariete tra gli altri. Quella di domani sera sarà quindi l’opportunità di riscoprire “Cuore”, vincitore del disco d’oro, ma anche “Freccia”, “Le tue gambe”, “Ricordi” e tanti altri brani meno noti del repertorio di Clavdio: il risultato è assicurato.