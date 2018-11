RIETI - Gli alunni del liceo Classico Varrone occupano la sede scolastica di piazza Mazzini. Al termine di un'infuocata assemblea, svoltasi durante tutto l'arco della mattinata all'interno della palestra dei licei Classico e Pedagogico di via San Liberatore, e' arrivata la decisione degli studenti di dichiarare l'occupazione della scuola, dopo il confronto con la dirigente scolastica Stefania Santarelli per chiedere la revoca del contributo scolastico volontario trasformato in obbligatorio e la possibilità di poter visionare il bilancio della scuola sul sito web del Varrone. © RIPRODUZIONE RISERVATA