La Clar riapre le porte ogni studenti: in visita la scuola primaria di Poggio Nativo e Rocca Sinibalda

RIETI - Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia, sono ripartite in presenza le storiche visite didattiche all’interno del Caseificio della Clar.

Infatti nonostante il progetto scuola non si sia mai fermato grazie agli Educational Tour interattivi in diretta streaming con le classi partecipanti, il 23 marzo sono riprese in presenza le visite dentro il cuore dell’azienda, il Caseificio, dove si trasforma il latte fresco, la materia prima del territorio.

Gli alunni della Scuola primaria di Poggio Nativo dell’Istituto Comprensivo di Poggio Moiano, hanno aperto ufficialmente il nuovo percorso in presenza, guidati dalla referente del progetto-scuola, Pascale Saccone.

I bambini che saranno poi impegnati nei lavori creativi post visita, sono stati accompagnati dalle insegnanti Roberta Frondaroli, Federica Petrucci, Maria Assunta Ubaldi.Gli studenti hanno potuto nuovamente sentire i profumi del latte fresco lavorato e hanno potuto vedere con i propri occhi la poesia dell’arte casearia: la trasformazione del latte in mozzarella, ricotta, formaggio, la realizzazione della mozzarella a treccia fatta a mano rigorosamente, seguendo tutti i momenti della lavorazione, trasformazione e confezionamento del latte. La visita didattica si è conclusa con un video laboratorio di Fantasy-ricette con personaggi della fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie e il video tutorial della Milk Paint o pittura alla caseina, è un'antichissima tecnica italiana, completamente naturale, utile per recuperare o migliorare mobili, oggetti, pareti.Dopo la scuola primaria di Poggio Moiano, è stato il turno dell'Istituto Comprensivo di Torricella Sabina Scuola dell'Infanzia e Primaria di Rocca Sinibalda, accompagnati dalla insegnanti Cosentini, Aramonte,Crescenzi,Cerafogli, Pulsoni, Guadagnoli, Torda.Anche questi piccoli alunni sono tornati a casa con i segreti dell'arte casearia e tanti prodotti freschi realizzati secondo la tradizione.

Il progetto scuola che si concluderà a giugno, ha coinvolto per il momento le scuole primarie di Rieti: Minervini, Vazia, Villa Reatina e scuole primarie della provincia: Borgorose, Casaprota, Passo Corese, Frasso, Toffia, Monteleone, Poggio Nativo, Rocca Sinibalda, Greccio, Belmonte, Leonessa.