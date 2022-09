Riprendono le attività del Civico 20 e per chi lavora con i bimbi dell’asilo c’è l’educazione alla genitorialità

RIETI - Con l’autunno riprendono a pieno ritmo le attività per bambini e ragazzi – ma anche per genitori ed educatori – del progetto Ci vuole un villaggio selezionato da Con i Bambini nel Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La prima attività a ripartire è quella di Educazione alla genitorialità, un ciclo di incontri formativi promossi dal Samaritano Rieti rivolti agli operatori e agli insegnanti degli asili nido e delle scuole materne. Per loro l’appuntamento è mercoledì 28 settembre alle 17,30 all’Auditorium Santa Scolastica, in via Terenzio Varrone 57. Concetta De Filippis, psicologa e psicoterapeuta, e Federica La Delfa, psicologa, tratteranno il tema della “Comunicazione efficace e ascolto empatico”. La partecipazione è libera e gratuita.

Dal 10 ottobre a Rieti, all’Hub Civico 20 di via dei Crispolti messo a disposizione dalla Fondazione Varrone, ripartono le attività mattutine per alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e pomeridiane per bambini e ragazzi da 5 a 17 anni. Attività che spaziano dall’educazione alla cittadinanza all’educazione ambientale, dall’aiuto compiti alle letture animate fino a laboratori di giornalismo.

ATTIVITA’ MATTUTINA PER LE SCUOLE

Per i piccoli della Primaria da 5 a 7 anni JA Italia propone Kidsville, la cittadinanza del futuro, tutti i lunedì dalle 10 alle 12. Per i più grandi da 6 a 10 anni Promis propone un programma di Educazione e sostenibilità ambientale, tutti i venerdì dalle 10 alle 12. Per i ragazzi della Secondaria di primo grado (da 11 a 14 anni) JA Italia propone Crescere, che impresa, 4 incontri il martedì dalle 10 alle 12 per avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa e della finanza. Per studenti da 11 a 13 anni ci sono anche i laboratori di Agorà, Dal mio diritto al mio dovere, per cittadini consapevoli e responsabili: tutti i lunedì dalle 10 alle 12.

ATTIVITA’ POMERIDIANE APERTE A TUTTI

La novità sono i programmi per ragazzi e le ragazze da 14 a 17 anni. JA Italia propone Girls Go Circular, un programma educativo pensato per aumentare le competenze digitali e imprenditoriali attraverso un programma di apprendimento online sull’economia circolare. Gli incontri sono in programma il martedì dalle 15 alle 16; le ore sono rendicontabili ai fini Pcto. Il Gruppo Jobel propone invece Lavorare domani, laboratorio teatrale di orientamento pre-professionale: tutti i lunedì dalle 15 alle 17. Al Civico 20 non mancherà l’Aiuto compiti, a cura de La Strada: bambini e ragazzi da 6 a 12 anni possono approfittare di questo servizio il mercoledì e il venerdì, dalle ore 15 alle 17. Per i piccoli da 6 a 10 anni il Gruppo Jobel propone Leggi con me, laboratori di lettura animata: tutti i lunedì dalle 17 alle 19. Agorà propone invece Laboratori di giornalismo: il lunedì dalle 17 alle 18,10 a ragazzi da 9 a 11 anni, e a seguire, dalle 18,15 alle 18,30 a ragazzi da 12 a 14 anni. L’Educazione e sostenibilità ambientale è invece la proposta di Promis anche a ragazzi tra 11 e 13 anni: tutti i giovedì dalle 14 alle 17.

COME PARTECIPARE

Tutte le attività sono gratuite per i partecipanti ma è necessario iscriversi scrivendo a coordinamento@ilsamaritanorieti.it. Per informazioni si può contattare la coordinatrice Antonella Liorni, al numero 339 7845192.