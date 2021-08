Giornata di lutto al Ciuffelli per la morte del pilota austriaco, domani si torna a volare

Lunedì 9 Agosto 2021, 13:01

RIETI - Giornata di lutto, oggi, all'aeroporto Ciuffelli di Rieti, dopo il tragico incidente nel quale domenica pomeriggio ha perso la vita il 57enne volovelista austriaco Christian Derold, precipitato in un luogo impervio in località Cartore, frazione di Borgorose.



Oggi dunque il Ciuffelli resterà chiuso e la Coppa Internazionale del Meditarraneo osserverà un giorno di riposo, già inizialmente previsto prima dell'incidente e poi confermato dalla giornata di lutto, in virtù della quale è stata bloccata anche la normale attività di volo amatoriale.



Ma da domani si riprenderà a volare per la settima giornata di gara della competizione.