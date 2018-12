© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Corso Vittorio Emanuele e piazza S.Maria di Cittareale riaperti alla circolazione dopo quasi due anni grazie alla messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria. Il sindaco di Cittareale Francesco Nelli ha emanato l’ordinanza che riduce l’attuale zona rossa nel capoluogo di Cittareale, consentendo la circolazione.«E’ un grande giorno per il nostro comune e soprattutto per il nostro capoluogo - dichiara Nelli - permangono ovviamente gravi inagibilità nel centro storico, come ad esempio il Comune e la chiesa di S.Maria, ma almeno con questo provvedimento si potrà tornare a transitare nel centro storico. Ovviamente l’amministrazione sta programmando l’attuale situazione ed è sempre attenta alla ricostruzione che verrà. Sono fiducioso che un giorno potremo tornare a vivere a pieno la nostra splendida Cittareale, nel frattempo stiamo mettendo i semi per uno sviluppo dei servizi per la popolazione del borgo, della storia, dell’arte dell’identità di Cittareale, un comune che sta cercando di guardare avanti, di non essere legato solamente alla situazione contingente del dopo sisma, progettando il futuro della nostra incantevole vallata».