Il 12 agosto appuntamento con la Sagra della Braciola a Cittareale.



Domenica appuntamento a Cittareale con la sagra più “anziana” della Provincia di Rieti. La Sagra della Braciola quest’anno giunge alla sua cinquantottesima edizione a cura della Pro Loco e del Comune di Cittareale.

L’appuntamento per la sagra è a partire dalle 9 del 12 agosto nel piazzale in località Caituro (accanto all’ex hotel Miravalle), a pochi chilometri di distanza dalla Salaria. "Un ampio parcheggio - si spiega in una nota - consentirà ai molti turisti di degustare la carne di pecora alla brace in una cornice paesaggistica di tutto rispetto tra le montagne e con oltre seicento posti a sedere al fresco dei 1300 metri di altezza. Nel menù anche un primo al sugo di pecora oppure con il sugo di basilico per chi non vuole mangiare carne".



“Anche quest’anno vi accogliamo a Cittareale con l’obiettivo di farvi scoprire la nostra gastronomia, ma anche le meraviglie del territorio -spiega il sindaco di Cittareale Francesco Nelli- è anche questo un modo di continuare a vivere questi territori che dopo il sisma stanno ripartendo: a Cittareale siamo sempre in movimento per andare avanti e programmare future iniziative con la mente già al prossimo anno”.

“Quest’anno il nostro programma è già partito da alcune settimane -spiega il Presidente della Pro Loco di Cittareale Emanuele Mattia- appuntamenti musicali, di teatro dialettale e molto altro ancora fino alla fine dell’estate”.

Venerdì 10 Agosto 2018



