Rieti, Cittareale aderisce ai "Borghi del Respiro", anche Amatrice e Leonessa nell'associazione di comuni del Centro Italia

Ultimo aggiornamento: 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un patto per il respiro: il comune di Cittareale, insieme a quelli di Amatrice e Leonessa ha aderito all'iniziativa in collaborazione con il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), «impegnandosi simbolicamente ed effettivamente, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro, a tutelare la salubrità ambientale, a migliorare lo sviluppo e il turismo sostenibile locali e la vivibilità del borgo, perseguendo l’obiettivo di proteggere la salute e il benessere respiratorio di cittadini ed ospiti e al contempo di promuovere una cultura della salute».L'iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio morale del Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sarà presentata il prossimo 1° agosto in un seminario in diretta web al quale parteciperanno i centri abitati di piccola o media grandezza, in contesti con buona e ottima qualità dell’aria.Saranno quindici i primi comuni firmatari dell'iniziativa in Abruzzo ed Umbria, mentre rappresentanti per il Lazio per il momento i tre comuni del reatino.