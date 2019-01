© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stamattina, nell'ambito del Progetto "Smart Age", promosso dall'Anteas Rieti e finanziato dal "Comitato Sisma Centro Italia", sono stati consegnati a quattordici anziani, uno smartphone e un braccialetto elettronico, come previsto nelle more del progetto."Il progetto -ha spiegato Reno Ostili, presidente di Anteas Rieti- prevede la consegna degli apparati e la formazione all'utilizzo di una app che è stata realizzata per essere user friendly da parte degli anziani. Saranno trasmessi dati cardiaci che verrano esaminati in tempo reale da un cardiochirurgo ma anche altri valori vitali"."Abbiamo da subito offerto il nostro aiuto a questo progetto e stipulato una convenzione con Anteas -ha detto il sindaco di CittarealeFrancesco Nelli- crediamo fortemente nelle tematiche della telemedicina e nelle nuove tecnologie a supporto del benessere dei nostri cittadini. Il nostro comune ha scelto di dedicarsi con convinzione a questo tipo di politiche perché crediamo nell'innovazione come fonte di benessere e di qualità nella vita. L'occasione che ci ha dato il Comitato Sisma Centro Italia, dimostra che i fondi arrivati con il sisma posso essere utlizzati per progetti che addirittura migliorano il nostro territorio".Presenti anche il presidente della CISL FNP Rieti David Nicoli ed il vice presidente di Anteas Rieti Felice Strinati.