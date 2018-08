di Lorenzo Quirini

RIETI - La Sagra delle Sagne alla Molinara è arrivata alla XII edizione. La kermesse si terrà questo sabato (18 agosto) a partire dalle 19, come di consueto a Cittaducale, dove ogni anno accorre per l'occasione, una buona cornice di pubblico da tutto il reatino e non solo. Come per le scorse edizioni, si prevede un successo in Piazza del Popolo, preparata al meglio dalla Pro Loco, che ha curato tutti gli eventi e le iniziative all'interno della Sagra, tra gastronomia, tradizione e musica. Oltre a gustare le squisite Sagne alla Molinara, offerte dallo Stand-Sagra, i partecipanti potranno ascoltare gli "Assolo band" che dalle 22 porteranno in scena i brani più amati dal repertorio di Claudio Baglioni.



Anche quest'anno, la Sagra delle Sagne alla Molinara rappresenta più di un semplice evento gastronomico, ma porta con sé una lunga tradizione, che unisce giovani e anziani nel borgo storico di Cittaducale.

Giovedì 16 Agosto 2018



