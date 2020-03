RIETI - Da oggi dovranno indossare necessariamente le mascherine i parenti delle persone ricoverate alla Rsa di Rieti e Santa Rufina.



Per far visita ai propri cari sarà necessario entrare nelle stanze uno alla volta e solo dopo aver misurato la febbre. L’emergenza Coronavirus detta nuove regole anche per le Residenze Sanitarie Assistite di Rieti e Santa Rufina, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo che all’art. 2 comma k impone “la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistite”.

La farmacia di Santa Rufina questa mattina è stata presa d’assalto dai parenti e visitatori della struttura sanitaria.

Introvabili però le mascherine, con gli avventori, sconsolati, che provano a bussare alle porte delle ferramenta. © RIPRODUZIONE RISERVATA