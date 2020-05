RIETI - Durante la seduta del Consiglio comunale svoltasi nel pomeriggio di lunedì 18 Maggio l’assise ha dato seguito alla votazione per la surroga degli ormai ex consiglieri Elisabetta Bolognini e Veronica Sequino (nominata assessore esterno con delega a Bilancio, Patrimonio, Sviluppo Economico, Progetti Europei e Internazionali) votando l’ingresso in Consiglio di Francesca Severoni e Nando Berardi.

«Ringrazio Elisabetta Bolognini per quanto fatto in questi anni – dichiara il Sindaco Leonardo Ranalli – e faccio i miei migliori auguri al neoassessore Veronica Sequino che, per meglio espletare il ruolo in Giunta, ha lasciato il posto in Consiglio. Ad entrare sono stati Francesca Severoni e Nando Berardi che sono certo faranno benissimo per la comunità tutta che li ha sostenuti con forza. Parliamo di persone capaci e con voglia di fare per il bene di tutti e questo ci garantisce ampi margini di crescita. Nei prossimi giorni procederò con un rimpasto di deleghe in Giunta forte di una squadra della quale tutti noi possiamo andare fieri».

