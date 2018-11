RIETI - La Pro loco di Cittaducale perde pezzi. Il presidente Pietro Patacchiola ha notificato, nell’ultimo direttivo, l’esclusione a due membri che non avevano adempiuto al pagamento della quota nei termini stabiliti. Altri due consiglieri hanno successivamente rassegnato le dimissioni portando così da 7 a 3 membri il consiglio. «La maggioranza è venuta a mancare", spiega Patacchiola, presidente da due anni. «Non voglio far polemiche - commenta il sindaco Leonardo Ranalli – ma abbiamo bisogno di una organizzazione operativa e pienamente funzionale".



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 13 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA