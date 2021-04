Anche a Cittaducale una panchina arcobaleno

RIETI - Dipinta e consegnata alla cittadinanza una panchina arcobaleno grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, “Rieti LGBT” e “Associazione Arcigay” che con “Arci Rieti”, “Esc Arci”, “Angelita”, “Levante”, “La Leggera” e “Rieti respira Africa” hanno dato vita questa mattina a un’estemporanea di civiltà.

«Ringraziamo il sindaco Leonardo Ranalli, primo sindaco Reatino che si è tesserato con l’associazione Arcigay, l’Amministrazione tutta di Cittaducale e le associazioni. Siamo davvero felici - dichiarano il presidente Domenico Di Cesare e la vicepresidentessa Manuela Fusacchia - in quanto anche questa panchina arcobaleno rappresenta un ulteriore segnale di inclusione».

Una giornata di festa, rispetto e cultura, a Cittaducale dove, dopo le panchine rosse realizzate dall’associazione commercianti “Torre Angioina” in collaborazione con l’Amministrazione, è ora stata istallata quella arcobaleno. «Siamo felici per questo gesto – dichiara l’Amministrazione – che rappresenta il rispetto che dobbiamo avere verso tutti e l’inclusione per la quale ancora dobbiamo lottare quotidianamente. Felici, quindi, di aver collaborato con una piccola manifestazione che ha arricchito il nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA