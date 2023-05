L'istituto professionale agrario di Cittaducale e il Comune di Montenero insieme per la riqualificazione del verde

RIETI - Il decoro urbano nel piccolo borgo sabino passa per la competenza e la professionalità degli studenti e dei docenti dell’Istituto agrario

Nelle scorse giornate di giovedì 4 e venerdì 5 maggio, venti studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Professionale Agrario di Cittaducale (I.I.S Luigi di Savoia), diretto dalla prof.ssa Raffaella Giovannetti, hanno raggiunto il piccolo comune di Montenero Sabino per svolgere attività di riqualificazione del verde urbano. Il progetto, inserito nell’ambito dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), è stato confezionato dai docenti Licia Borghi, Nadia De Carolis e Orlando Leonardi. Tra le attività in oggetto: piantumazione di piante e fiori a fini ornamentali e decorativi.

I ragazzi, operativi 5 ore al giorno, hanno colorato la Piazza del Municipio e l’area antistante il parcheggio in viale Marconi recentemente ristrutturate dall’Amministrazione comunale con rose, margherite, e altri fiori, seguendo una logica estetica perfettamente calata nelle geometrie e sfumature del piccolo borgo sabino.

Il lavoro ha prodotto un arricchimento reciproco, consentendo da una parte ai giovani studenti di collaborare con le istituzioni pubbliche del territorio e dall’altra al Comune di Montenero Sabino di disporre della professionalità e della competenza degli studenti e degli insegnanti dell’Istituto.

«Un’esperienza unica che ci ha arricchiti umanamente e materialmente - ha commentato la Sindaca Lavinia De Cola che ha aggiunto - sinergie come questa testimoniano l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni scolastiche nei percorsi di formazione e crescita tanto delle nuove generazioni quanto dei nostri paesi».