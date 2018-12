RIETI - Sarebbe dovuto essere un venerdì come tutti gli altri per la Pro calcio Cittaducale femminile impegnata nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie D sul campo dell’Olimpus Parco Leonardo (le gare non furono disputate lo scorso 17 per lo sciopero dei direttori di gara). Domani, venerdì 7 dicembre, le gialloblù non scenderanno in campo in segno di lutto per la scomparsa del loro allenatore Stefano Colasanti rimasto coinvolto nell’incidente della stazione di servizio sulla salaria nei pressi di Borgo Quinzio. Le reatine che occupano la terza posizione in classifica nell’ultimo turno avevano ottenuto una vittoria per 2-1 sul campo del Ladispoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA