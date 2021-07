Cittaducale, si alza il sipario sulla rassegna letteraria “LibrInchiostro”

Lunedì 26 Luglio 2021, 18:55

RIETI - Tutto pronto per la rassegna letteraria “LibrINchiostro” che si terrà a Cittaducale da domenica 1° agosto a mercoledì 8 settembre presso il chiostro di Palazzo Maoli (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al chiuso). Una carrellata di scrittori locali, e non, a confronto con quanti parteciperanno alla prima edizione della manifestazione Angioina. Il sipario si alzerà con Vasco Ursini, professore e filosofo, per la presentazione del libro “Una filosofia per il tempo che viviamo”: un testo, questo, che sarà analizzato e discusso con il moderatore prof.Sandro Pasquini. Spazio poi per gli appuntamenti successivi con Elena Santilli per il libro “Dal mito alla storia Sibilinna”; Sabrina Vecchi con “La trattoria del Cardinale”; Don Ferdinando Tiburzi con “Storia di un apostolato sacerdotale”; Maria Luisa Polidori con “Quello che non sanno di te”; Don Mariano Pappalardo con “Squarci di Pasqua” ed Enrico Di Sisto con “Per ricordare e non dimenticare”. La rassegna osserverà tutte le indicazioni della normativa Covid con le recenti prescrizioni.

«Nonostante la difficoltà di questo tempo che viviamo – dichiarano il Sindaco, Leonardo Ranalli, e l’Assessore alla Cultura, Alessandro Cavallari – abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini un momento per conoscere scrittori locali, e non, della provincia per riflettere sui diversi temi al centro di questi libri. Nel contempo diamo spazio a una rassegna letteraria che speriamo possa essere solo la prima di una lunga serie e lo facciamo all’interno di uno spazio pubblico da riscoprire per il suo fascino. Invitiamo la popolazione a partecipare e sostenere la cultura che, anche a Cittaducale, è esercitata in primissimo piano da grandi protagonisti del settore. Nei prossimi giorni sarà anche pubblicato l’intero calendario delle manifestazioni che si svolgeranno con il ritorno dell’Agosto Angioino, un calendario di livello pieno di appuntamenti per ogni età e per ogni gusto».