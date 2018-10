© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il progetto “Garuda – Generazioni Attive Ricostruiscono Un Domani Artistico” intende promuovere lo sviluppo di associazioni e gruppi giovanili e favorirne l’autoimprenditorialità e lo spirito di iniziativa in attività culturali e artistiche, attraverso azioni seminariali, laboratoriali e soprattutto di scambio e confronto finalizzati al trasferimento di buone idee e buone pratiche. “Ripartire dalle relazioni” è l’idea forte di questo progetto, finanziato dalla Regione Lazio e rivolto alla popolazione giovanile delle zone del Lazio colpite dai terremoti del 24 agosto 2016 e dalle successive scosse del mese di ottobre.«Gli under 35 sono i nostri destinatari diretti – spiega Alberto Romano di Airesis, l’associazione che ha proposto il progetto – ma accoglieremo a braccia aperte anche tutti gli altri, professionisti, operatori del settore socio culturale, associazioni teatrali e musicali, studenti. L’obiettivo è duplice: vogliamo creare momenti di scambi e condivisioni per riqualificare spazi e dar vita a iniziative che valorizzino le risorse del territorio, nello specifico delle zone del cratere. Vogliamo poi dar vita ad una rete tra gli operatori socio culturali. A Roma ci siamo riusciti, dando vita ad un modello non concorrenziale, ma operativo. Sarebbe bello farcela anche a Rieti, dove sappiamo esserci ricchezze che a volte non si parlano tra di loro. Potremmo invece partecipare, con un progetto condiviso, al prossimo e imminente bando delle idee che proporrà la Regione Lazio».A Cittaducale, nel palazzo della Comunità, il 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 18 si terrà il primo di una serie di incontri. Al centro del laboratorio su “Forme e metodologie artistiche nelle aree a rischio e in contesti di fragilità, il mezzo teatrale come strumento di comunicazione, aggregazione, integrazione e scambio di idee e opinioni. Ci saranno sperimentazioni pratiche di esercizi mirati all’aggregazione, educazione delle emozioni, lavoro di gruppo e comunicazione empatica. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni 333-7181411.