Cittaducale, Ranalli punta a conferire deleghe ai consiglieri e lancia un messaggio a Ermini

RIETI - Sono numeri che lasciano spazio a poche interpretazioni, quelli usciti dalle urne di Cittaducale. Dove 2869 voti pari all’80,45% sono andati al sindaco uscente Leonardo Ranalli e alla sua squadra, composta in buona parte da amministratori che erano stati al suo fianco in questi cinque anni. I più votati sono stati quattro assessori uscenti. Alessandro Cavallari, già delegato a Cultura, turismo e sport con 506 voti è stato il primo degli eletti, seguito dai colleghi Claudio Cesarini, anche vicesindaco che ha ottenuto 468 preferenze, Mariagrazia Angeletti in Tocca (462) e Veronica Sequino (415).

In maggioranza siederanno poi, oltre a Ranalli, Cavallari, Cesarini, Angeletti e Sequino, anche Antonio Ventura (303), Tamara Serani (259), e le new entry Eugenia Scoppetta (315) che fa il suo ingresso in consiglio per la prima volta e Albertino Roselli (336). In questo caso, la novità è rappresentata dai banchi in cui siederà. Negli ultimi cinque anni era stato su quelli dell’opposizione accanto a Roberto Ermini, in questa tornata elettorale, ha invece scelto di sostenere la lista e il progetto di Ranalli, candidandosi insieme a lui. Decisione che la popolazione ha visto di buon occhio, stando all’alto numero di voti che è riuscito a calamitare su di sé nonostante il “cambio di posto”.



Se sarà in giunta è ancora presto per dirlo e il sindaco Ranalli ci tiene a specificare che più che sulle cariche con Roselli «ci siamo intesi sulla necessità di lavorare e fare bene per Cittaducale. Ora troveremo la formula». Il primo cittadino si dice tranquillo anche sulla composizione dell’esecutivo che verrà ufficializzato entro la fine del mese di giugno. «Stando al grande consenso che la nostra squadra ha ricevuto – anticipa – mi pare evidente che gli assetti, giunta compresa, erano quelli giusti, quindi sicuramente proseguiremo lungo la via tracciata. Con molta probabilità conferirò le deleghe anche ai consiglieri, perché credo che sia un modo utile per coinvolgerli nell’azione amministrativa e nelle politiche di sviluppo del territorio».



Sul versante dell’opposizione, Roberto Ermini che con la sua lista non è riuscito a superare il 19.55%, fermandosi a 697 voti, entrerà insieme a Michaela De Michele (226 preferenze), Annarita Quirini (103) e Maurizio Ermini (74). Dalla sua pagina social Ermini, dopo aver inviato un messaggino di congratulazioni a Ranalli, ha assicurato un’opposizione leale. A tal proposito, però, il primo cittadino ha colto l’occasione per invitare lo sfidante ed ex sindaco a una riflessione. «Ringrazio Roberto per tutto quello che ha fatto e per le sue parole, ma lo invito a riflettere sulla possibilità di lasciare spazio a chi nei prossimi anni potrà amministrare Cittaducale e costruirne il futuro – auspica -. Tra l’altro è quello che dice chiaramente il risultato elettorale. Per noi è fondamentale un’opposizione costruttiva, anche pungolo – assicura Ranalli - ma che sia nel segno di un autentico rinnovamento. Ed è lo stesso percorso che cercherò di costruire io perché nonostante sia abbastanza nuovo della politica, dopo 10 anni di amministrazione, è giusto puntare a creare un percorso nuovo che possa garantire serietà e stabilità per i prossimi anni».

Le preferenze

Svolta Comune

Candidato sindaco: Leonardo Ranalli

Candidati consiglieri:

Maria Grazia Angeletti in Tocca 462

Nando Berardi 146

Alessandro Cavallari 506

Claudio Cesarini 468

Sergio D’Aquilio 221

Sabatino Graziani 173

Dea Minichetti in Severoni 180

Albertino Roselli 336

Eugenia Scoppetta 315

Veronica Sequino 415

Tamara Serani 259

Antonio Ventura 303

Impegno Civico

Candidato sindaco: Roberto Ermini

Candidati consiglieri:

Vincenzo Angelucci 44

Monia Catini 21

Gianni Chiaretti 34

Michaela De Michele 226

Maurizio Ermini 74

Andrea Graziani 60

Daniela Iorizzo 6

Emanuela Marchetti 23

Jessica Marroni 4

Moira Micarelli 21

Annarita Quirini 103

Alessio Sgavicchia 31