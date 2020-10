Rieti, salgono a 16 i positivi nel comune di Cittaducale, tra i quali il vice sindaco Cesarini

RIETI - C'è anche il vice sindaco Claudio Cesarini tra i 16 positivi al Covid nel comune di Cittaducale.

«Come da nuova comunicazione della Asl di Rieti, registriamo anche oggi 3 nuovi casi di Coronavirus - si legge su Cittaducaleinforma - Tra questi non risulta, in quanto la scheda è arrivata tardivamente, il vicesindaco Claudio Cesarini, anche lui positivo. Per questioni di praticità, concordemente con l’interessato, chiedo a chi abbia avuto contatti diretti e ravvicinati con Cesarini di avvisare il proprio medico di base e valutare la situazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA