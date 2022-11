Cittaducale celebra la giornata internazionale dei bambini e degli adolescenti con 2 giorni di attività

RIETI - Attività e momenti di riflessione a Cittaducale nella Giornata Internazionale dei bambini e degli adolescenti, istituita il 20 novembre di ogni anno dal 1954.

Anche il Comune di Cittaducale celebra la ricorrenza con un programma di due giorni (sabato 19 e domenica 20) fatto di attività ricreative ed informative incentrate sui ragazzi e le famiglie.



Inizio previsto per le 15.30 di questo sabato nella sala della comunità “Il Cantinone”, a Piazza del Popolo, dove si terrà il “Forum dell’infanzia e dell’adolescenza”: un’importante occasione per riflettere su tematiche come l'allattamento e la salute del neonato, ma anche sull'inclusione sociale e sui diritti dei minori rifugiati, grazie al contributo della Coop. Soc. "Le nuove Chimere" e delle esperte Eleonora Piras e Dott.ssa Silvia Caloisi.

In contemporanea, presso la sala di lettura a Piazza del Popolo, avrà luogo il laboratorio di Lettura Animata, aperto ai bambini dai 3 ai 13 anni: un’attività stimolante, ideata dall’ass. “La Strada Onlus”, per riflettere sul diritto alla libertà e all’espressione della propria identità, focalizzandosi anche sulla ricchezza della diversità.





Domenica sarà ancora il Cantinone di Piazza del Popolo ad ospitare il secondo appuntamento che si aprirà alle 12 e si concentrerà prevalentemente sul linguaggio artistico e musicale. Apertura con lo spettacolo teatrale “Lu Puzzu Sfonnato” a cura dell’ass. Micciani Unita, nel quale i ragazzi faranno rivivere le tradizioni storico ambientali del territorio; alle 15 spazio allo spettacolo di danza africana della Coop.Soc. “La Levante” di Cittaducale, in collaborazione l’associazione “La Leggera”.Dalle 15.30 inizieranno i laboratori, su misura per ragazzi dai 3 ai 17 anni, con diverse attività come il percussionismo, il canto e molti altri giochi di gruppo.Un doppio appuntamento da non perdere, reso possibile dal cìComune di Cittaducale e dal contributo di tutte le realtà locali che hanno appoggiato un’iniziativa ricca di attività, ideata dai Servizi Sociali e dall’assessore Maria Grazia Angeletti.