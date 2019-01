© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna anche quest’anno l’Angioino D’Oro, il premio istituito dal Comune di Cittaducale che l’Amministrazione in carica ha inteso ripristinare dopo l’insediamento. L’appuntamento è per domani, venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 21 presso Palazzo della Comunità. Al centro dell’attenzione ci saranno i giovani del territorio che si sono laureati durante il 2018 e che verranno premiati con un riconoscimento al proprio debutto: la copia del “Doppio Bolognino”, moneta coniata a Cittaducale alla fine del XV secolo. "L’Amministrazione e l’apposita commissione ricorda una nota - consegneranno dei riconoscimenti anche alle società sportive che durante l’anno appena trascorso si sono distinte per la propria attività a carattere nazionale e internazionale, ad associazioni operanti nel sociale e a singole persone che hanno operato per il bene e nel nome della collettività. Infine sarà consegnato il vero e proprio Angioino D’Oro che spetterà a chi, per parere unanime, ha meglio rappresentato il territorio grazie a particolare meriti, azioni e studi. La serata sarà presentata dalla giornalista Sabrina Vecchi e durante la cerimonia ci sarà l’esibizione del trio ArteMimesis".