Alla cittadella Nubich uomo finisce sotto una pesante ruspa

RIETI - Grave incidente presso la “cittadella Nubich” della Scuola interforze dell'Esercito per l'addestramento Nbc. Stando alle prime informazioni raccolte un uomo sarebbe terminato, per cause in corso di accertamento, sotto una grossa ruspa.



Sul posto i vigili del fuoco e personale del 118. L'uomo è stato estratto da sotto il pesante mezzo, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.



Sul posto è arrivata l'eliambulanza. La Nubich è la città militare a fianco dell’aeroporto Ciuffelli di Rieti, utilizzata dalla scuola Nbc di Rieti per le esercitazioni.



Ultimo aggiornamento: 15:55