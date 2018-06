di Emanuele Laurenzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Città Giardino. Incolto. L'aggettivo che mancava ma che nessuno avrebbe mai voluto aggiungere. E' così ormai da anni, a prescindere dalla giunta, dal sindaco, dal colore che comanda in città. Città Giardino non è più il giardino buono della città, ma è diventato un luogo come tanti altri a Rieti, dove regna l'incuria e la sporcizia. Basta qualche passo in una domenica di vigilia d'estate per rendersene conto: in via Borsellino, un tempo via delle Palme e strada...