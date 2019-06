© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venerdì 7 giugno, il Comune di Rieti ospiterà la Commissione per la candidatura “Rieti Città Europea dello Sport 2021”. La Commissione, guidata dal Presidente Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, sarà accolta in mattinata in Comune dal Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e dal consigliere con delega allo sport, Roberto Donati.Successivamente la Commissione visiterà lo Stadio di Atletica “Raul Guidobaldi”, il PalaSojourner, il PalaCordoni, il Gudini e lo Stadio “Centro d’Italia”.Alle 19.15, all’interno del “Rieti Sport Festival”, in Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà una Conferenza stampa per illustrare il dossier della candidatura “Rieti Città Europea dello Sport 2021”, alla presenza del Presidente Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e del Consigliere con delega allo sport, Roberto Donati.