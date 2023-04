Consegnate le chiavi dello Scopigno al Città di Rieti di Leoncini: «Subito i lavori»

RIETI - Espletate le varie e necessarie tappe burocratiche, nella mattina odierna sono state consegnate le chiavi dello stadio di calcio “Centro d’Italia.Manlio Scipigno” alla Società Asd Città di Rieti che aveva prontamente risposto alla manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione Comunale di Rieti per l’effettuazione degli ormai improrogabili interventi di recupero dell’impianto sportivo e per l’affidamento temporaneo della stessa struttura.

«I lavori inizieranno materialmente nel pomeriggio – spiegano il presidente Diego Leoncini, i soci Franco Ludovici e Ugo Rossetti ed il dg Marzio Leoncini – e siamo ovviamente soddisfatti per questa assegnazione che ci permetterà, sempre in collaborazione del Comune di Rieti, di riportare nella piena funzionalità e fruibilità una struttura che per qualche mese di tempo non ha forzatamente ricevuto attenzione con un conseguente ed inevitabile degrado dello stessa area. Siamo, quindi, soddisfatti per la fiducia ricevuta che ci permette di portare avanti con piena coerenza e continuità quanto era stato affermato nella conferenza stampa di presentazione del nostro Club nel luglio scorso, nel pieno rispetto di quel progetto che ci siamo dati al fine di restituire alla città ed ai tifosi amarantocelesti giustamente preoccupati per il destino dello stadio, un ruolo più compatibile con la sua tradizione calcistica ed, al contempo, di contribuire fattivamente al rilancio di una struttura che, fin dalla sua nascita, è risultata essere un fiore all’occhiello della nostra città. Sarà così possibile in un lasso do tempo non particolarmente lungo ricreare le condizioni per ridare all’impianto efficienza ed anche quella, diciamo così, dignità estetica-ambientale, estendendola all’intera area sportiva e non in cui sorge. Proseguiremo quindi a lavorare in piena coerenza con quanto affermato, ringraziando in conclusione l’Amministrazione Comunale di Rieti, ed in particolare il sindaco Daniele Sinibaldi e l’Assessore allo Sporto Chiara Mestichelli per la sensibilità e la disponibilità sempre dimostrate».