Cinquina Città di Rieti e Castelnuovese ko: Pasqualini ne fa tre e doppietta di De Dominicis per il 5-1

RIETI - Una vera e propria valanga amarantoceleste si abbatte sulla Castelnuovese e il Città di Rieti inanella la terza vittoria consecutiva grazie a un 5-1 che da ulteriormente la dimensione di come l'attacco reatino sembra ormai inarrestabile.



La apre De Dominicis, poi il tris di Pasqualini - tornato in squadra dopo una serie di contrattempi - e il sigillo finale di De Dominicis, per una cinquina che esalta il Gudini, oltre a portare altri tre punti in classifica utili per tenere il passo del Monterotondo 1935 capolista, bloccato sul pari in casa dal Fiamignano Valle del Salto.