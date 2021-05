La Cisl incontra il vescovo Pompili: «Progetto campagna fiscale gratuita per i Comuni nell'area del sisma»

RIETI - Il vescovo Domenico Pompili ha ricevuto i quadri dirigenti di Cisl Roma Capitale e Rieti (Carlo Costantini, Pier Angelo Mancini, Paolo Bianchetti e Viviana D'Ortenzio) i quali hanno presentato il progetto di campagna fiscale e servizi Caf Cisl nella zona del terremoto (Amatrice, Accumoli, Cittareale, Borbona e Posta) in modalità gratuita.

«I voucher, che sono un modo di condivisione - ha detto D'Ortenzio - verranno consegnati a tutti i residenti dei comuni suddetti in modalità totalmente gratuita per usufruire di tutti i servizi del Caf Cisl in questo momento così difficile. Il Vescovo ha incoraggiato a mantenere alta questa attenzione qualitativa sul territorio, territorio che necessita dei servizi fatti bene in termini di solidarietà».

