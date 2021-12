Rieti, la reatina Stefania Gunnella eletta segretaria generale della Cisl Fp Viterbo

RIETI - VI Congresso Cisl Fp Viterbo, Stefania Gunnella nuova segretaria generale.

“La Cisl Fp è partecipazione perché questa è la leva per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e dei servizi pubblici. Con la pandemia il mondo del lavoro pubblico è cambiato. La percezione di tutti rispetto al lavoro pubblico è cambiata. E anche il sindacato ha accelerato nel cambiamento. Ora dobbiamo crescere per far crescere il lavoro pubblico”. Così Stefania Gunnella, eletta oggi nuova segretaria generale al VI Congresso della Cisl Fp Viterbo, che si è tenuto al ristorante Acquarossa del capoluogo della Tuscia.

“Insieme alla Cisl Fp del Lazio, dobbiamo continuare ad investire in un modello sindacale sempre più aperto, inclusivo, riformista e di prossimità. Ma soprattutto valorizzare ancora di più il coinvolgimento e l’impegno di tutti gli iscritti. Questo è il punto di forza per essere sempre più efficace nel territorio e nei posti di lavoro. Come lo è stato durante i mesi più duri dell’emergenza e della campagna vaccinale, e come dobbiamo essere anche dopo la coda drammatica della pandemia”, ha dichiarato Gunnella dopo l’elezione avvenuta con 20 voti su 21.

“In questi ultimi due anni, i dipendenti e professionisti pubblici hanno mostrato di fronte a tutta la collettività quanto siano indispensabili. Hanno garantito la tenuta delle comunità locali in condizioni estreme. Hanno dato una prova straordinaria di capacità, spirito di servizio e sacrificio. Hanno meritato il riconoscimento di tutti. Ora è il momento che siano protagonisti di una stagione di riprogettazione dei servizi pubblici e di valorizzazione delle professionalità e delle competenze”, ha scandito la nuova segretaria generale della Federazione viterbese, presentando per la prima volta il bilancio sociale dell’organizzazione. “Serve uno slancio di innovazione che dobbiamo stimolare nella politica e nel management di tutti gli enti pubblici della provincia: a partire dalla sanità, dagli enti locali e centrali e dal terzo settore”.

Stefania Gunnella, di origine reatina, 62 anni, con due figli, è funzionario amministrativo del Comune di Rieti e proviene dal comparto delle Autonomie Locali. Ha iniziato la carriera sindacale come coordinatrice della Struttura sindacale aziendale del Comune di Rieti nel 1994 per diventare segretaria con delega alle Autonomie Locali della Cisl FP di Rieti nel 1997. Ha ricoperto l’incarico di segretario per due mandati, fino al 2005, quando è stata eletta segretaria generale della CISL FP Rieti. Nel 2013 è stata eletta segretaria regionale della Cisl Fp del Lazio e confermata il 28 aprile 2017. Da oggi prende la guida della Cisl Fp Viterbo.