Il ruolo del credito e il rilancio del territorio, giovedì convegno della Cisl all'auditorium di Santa Scolastica

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 11:25

RIETI - Domani alle ore 16,30 presso l'auditorium Santa Scolastica in Rieti, la First Cisl (Sindacato confederale del credito e delle assicurazioni) di Roma e Rieti organizza un convegno sul tema "Il ruolo del credito per il rilancio del territorio di Rieti".

Un argomento scottante quanto assai delicato, considerate le problematiche che il tessuto sociale e produttivo del reatino sconta da molti anni.

La desertificazione degli sportelli bancari sulla provincia e la contrazione degli interventi creditizi saranno elementi di discussione nella tavola rotonda, moderata da Massimiliano Tommasi, cui parteciperanno don Valerio Shango della Diocesi di Rieti, il presidente di FederLazio, Alberto Cavallari, Maurizio Carnevale, direttore generale della Bcc Umbria e Velino, Claudio Stroppa, segretario generale della First Cisl Roma e Rieti.

Verrà anche presentato uno studio First Cisl sullo stato del credito a Rieti. Interverranno anche l'onorevole Fabio Melilli, presidente della commissione Bilancio della Camera e i sindaci di Rieti e Cittareale, Antonio Cicchetti e Francesco Nelli.

L'accesso all'Auditorium sarà libero e consentito ai possessori di green pass.