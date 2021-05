Pioggia di applausi alla scuola elementare Cislaghi per gli artisti del Circo Orfei

RIETI - Mattinata di sorrisi quella di ieri alla scuola elementare Cislaghi di Quattrostrade: in scena, nel giardino dell’Istituto, gli artisti del Circo Orfei. Un’iniziativa che ha regalato un po’ di spensieratezza ai piccoli studenti, quasi al termine di un anno scolastico particolare e ricco di difficoltà e sacrifici legati alla pandemia.

Bambini meravigliati dalla bravura di artisti e giocolieri, spalleggiati dalla simpatia del clown, che ha anche coinvolto i piccoli spettatori nelle sue gag: il tutto ovviamente senza dimenticare le norme anticovid con distanziamento e mascherine per tutti.

«Ringrazio il personale del circo e l'assessore Giovanna Palomba che ha reso possibile il tutto - dichiara il dirigente scolastico Mirella Galluzzi - Così è stato creato un diversivo in un anno privo di attività ricreative: è importante recuperare la socialità anche attraverso queste iniziative».

Da sottolineare anche l'intento di sostenere il personale del circo in un momento così difficile, attraverso le offerte simboliche fatte da alunni e insegnanti, mentre prosegue in tutte le scuole reatine il giro degli artisti, che così ringraziano la città per la vicinanza dimostrata in questi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA