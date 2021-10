Rieti, addio alla elefantessa Andra, amata in città durante il periodo di stop del circo

Domenica 24 Ottobre 2021, 16:12

RIETI - Con i suoi dolci occhi e il suo carattere mansueto, l'elefantessa Andra, arrivata in città con il circo Orfei e con loro bloccati per mesi durante il periodo di blocco degli spettacoli legato all'emergenza Covid, ha fatto innamorare grandi e piccini. In tanti hanno portato a lei e agli animali dello stesso circo frutta, pane e verdure avvicinandosi a lei che delicatamente coglieva quel cibo dalle mani.

Di oggi la brutta notizia: Andra è stata vinta da un brutto male. Il circo era in questi giorni nel Veronese, ma viste le condizioni il proprietario aveva deciso di lasciarla a Bergamo. E' stato lui, Alex Coda Prin, a dare il triste annuncio: "L'abbiamo assistita giorno e notte fino all'ultimo, siamo disperati, per noi era una di famiglia".