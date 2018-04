di Lorenzo Bufalino

RIETI - Da venerdì riparte ufficialmente la stagione su pista outdoor dell’Atletica reatina con la prima tappa del Trofeo Cinque Cerchi. Il Trofeo quest’anno sarà composto da 6 tappe che porteranno come ogni anno grandi numeri all’interno dello Stadio Raul Guidobaldi, che lo scorso anno nel Trofeo ha visto oltre 150 atleti di presenza media a tappa. Con il Vortex ed il Peso del Cinque Cerchi inizierà una serie di gare che ogni settimana animeranno lo stadio di atletica di Rieti, durante e nel fine settimana facendo diventare Rieti il centro principale dell’attività agonistica regionale e nazionale. Già nel prossimo fine settimana si assegneranno i primi titoli regionali outdoor proprio al Guidobaldi con il trofeo regionale di staffette al sabato e nella domenica spazio ai cadetti con la prima prova del campionato di società. Con le gare dell’attività agonistica, in mezzo alla settimana si collocano le tante gare studentesche che vedranno scendere in pista le classi medie e superiori che le porteranno nel loro percorso verso le finali regionali di Ostia del 10 maggio.



Nuova tappa nel calendario per il trofeo patrocinato dalla Fidal Lazio, “il più veloce del Lazio”, che coinvolgerà gli studenti più veloci delle 5 provincie del Lazio che a Rieti potranno qualificarsi per la finale di Roma durante la tappa del Cinque Cerchi del 3 maggio. Nei mesi naturalmente nell’attività scolastica non poteva mancare la “Classe più veloce”, altro storico Trofeo organizzato dall’Atletica Studentesca che vedrà il suo clou nella finale di giovedì 4 maggio. La fine di maggio vedrà anche tre grandi finali che chiuderanno l’attività scolastica: la finale del Trofeo Correre, Saltare, Lanciare il 22 maggio, la finale provinciale del scuole di primo grado e la grande chiusura con la finale della Scheggia Sabina e lo Staffettone 100x80 il 30 maggio.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:43



