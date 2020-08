Rieti, cinghiali a Piazza Tevere tra curiosità e preoccupazione

RIETI - Cinghiali curiosi e in cerca di qualcosa da mangiare. Così senza timore né troppa timidezza ecco alcuni esemplari immortalati in alcune immagini scattate non tra i boschi o in defilate radure ma nel quartiere cittadino di Piazza Tevere. Precisamente, l’insolita visita dei cinghiali, si è concentrata nell’area antistante la chiesa di San Francesco Nuovo, a ridosso della recinzione metallica del campo da calcetto della parrocchia.

Così tra la curiosità dei residenti della zona affacciati dai balconi delle palazzine di un tardo pomeriggio d’agosto c’è chi ha osservato e immortalato gli ungulati. In zona la presenza di cinghiali non è rara. Infatti provenendo dalla zona boscata di Castelfranco i cinghiali raggiungono spesso l’area dell’ex manicomio per poi attraversare via Palmiro Togliatti e ritrovarsi così nel quartiere di Piazza Tevere. In alcuni casi, di notte, hanno anche causati piccoli incidenti stradali con le autovetture in transito.

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA