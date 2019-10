RIETI - Cinghiali in via Palmiro Togliatti. Solo qualche attimo di spavento per alcuni conducenti che questa notte, poco dopo la mezzanotte, si sono incrociati con l’attraversamento di cinghiali in via Togliatti, all’altezza dell’incrocio per il polo Ausl, poco prima della stazione di servizio Eni. Un conducente avrebbe parzialmente investito un ungulato senza nessuna conseguenza personale. Sul posto personale della Squadra volante della Questura di Rieti e i carabinieri del Nucleo radiomobile provinciale. La strada è stata temporaneamente chiusa, e subito riaperta, al traffico veicolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA