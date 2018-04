RIETI - Le aziende del territorio, soprattutto nell'area dei laghi Lungo e Ripasottile raccolgono le firme e sollecitano le istituzioni per interventi di contenimento dei cinghiali.



“Gli operatori del mondo agricolo della provincia di Rieti - scrivono in una lettera rivolta alle istituzioni Domenico Mari, Roberto Colasanti, Gabriele Mariani, Marco Calonzi - in particolare modo quelli ricadenti nella Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile e nei comuni della provincia, si sono incontrati per valutare la situazione del contenimento del sovrannumero dei cinghiali, diventato ormai insostenibile in quanto quotidianamente i cinghiali devastano le campagne, mettendo a repentaglio sia la sicurezza degli agricoltori e dei cittadini sia il reddito degli agricoltori".

Da qui, l'appello. "Invitiamo con sollecitudine - proseguono - ad attuare tutti i provvedimenti possibili al fine di risolvere il suddetto problema e sono certi che gli enti preposti riescano a fornirci tempestivamente risposte in merito".

Mercoledì 18 Aprile 2018



