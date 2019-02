© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Carabinieri della Specialità Forestale di Montebuono, intervengono presso un pubblico esercizio per la presenza di un cinghiale ferito. L'animale si è poi dileguato tra la limitrofa vegetazione.Nella mattinata di oggi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono durante lo svolgimento del servizio d’istituto per la prevenzione e la repressione dei reati in danno dell’ambiente si trovavano a transitare nel territorio del Comune di Tarano, quando alcuni cittadini richiamavano la loro attenzione. Ai militari veniva rappresentato che un cinghiale ferito si era posizionato nei pressi di un pubblico esercizio destando chiaramente preoccupazione e stupore, ma anche una giustificata paura e stato di apprensione da parte degli avventori. Avuta la collaborazione di alcuni volenterosi astanti i Carabinieri della Specialità forestale cecavano di evitare che l'animale (anche lui spaventato) si proiettasse verso la vicina strada creando anche un pericolo per la libera circolazione dei veicoli in transito, ma anche ad evitare che si avventasse sulle persone.Al tentativo di contenimento e alla ventilata ipotesi di cattura/soccorso il cinghiale reagiva dirigendosi verso una limitrofa area verde per poi dileguarsi tra la vegetazione. L’intervento terminava constatando che comunque non vi erano stati danni a persone e cose per cui la pattuglia intervenuta riprendeva il normale servizio, per i cittadini del posto è stata sicuramente una mattina da ricordare conclusasi positivamente grazie alla capillare presenza dell’Arma dei Carabinieri.