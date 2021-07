La magia del cinema approda a Collebaccaro grazie alla proiezione di A.N.I.M.A.

Venerdì 9 Luglio 2021, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:37

RIETI - Proiezione gratuita del film “A.N.I.M.A.” presso il borgo di Collebaccaro. Domani la magia del cinema approda a Collebaccaro, il borgo frazione del Comune di Contigliano. Alle 21 il film A.N.I.M.A. alla presenza di parte del Cast.

L'iniziativa

Una iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lancia e degli assessori Lucilla Malfatti e Claudio Frattali che si sono adoperati insieme ad Andrea Canali (funzionario dell'Anica e originario del posto). Verrà offerta una proiezione ai cittadinidi un film impegnato che fa riflettere è un fuori dagli schemi. L’attore principale Pino Ammendola ha affermato “ che il film immodestamente cerca di imitare un cinema italiano degli anni sessanta e settanta, quindi di spessore che cerca di far riflettere e pensare”.

La trama

Parlando del messaggio complessivo e della trama del film, quindi, si tratta della storia di un politico che muore e si trova in un inferno Laico (nell’aereo del film Casablanca) dove è costretto in un monitor a rivedere non le sue cattive azioni ma le conseguenze derivante da quei comportamenti che lui non ritiene che piccole mancanze. Al progetto hanno partecipato con slancio e generosità molti attori importanti tra cui: Adolfo Margiotta; Augusto Zucchi che saranno presenti alla serata insieme al regista dell’opera Rosario Maria Montesanti. , Inoltre tra gli altri componenti del cast figurano nomi autorevoli come Andrea Roncato, Franco Oppini, Giorgio Gobbi e Massimo Olcese. La pellicola è stata prodotta dalla produzione DC&L di Pina Caruso, con la magnifica colonna sonora e le musiche originali del Maestro Alberto Pizzo e la canzone sound track ’“impressione di settembre “ della memorabile P.F.M.