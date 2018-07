RIETI - Ad Amatrice torna il «nuovo cinema Paradiso», la tensostruttura messa a disposizione dalla Siae che come lo scorso anno permetterà alla popolazione di ritrovarsi, due volte la settimana, davanti a una buona pellicola.



Gli spettacoli, si legge in una nota del comune di Amatrice, sono il mercoledì e il sabato sera alle 21, ma a volte ci sono delle variazioni per evitare sovrapposizioni con altri eventi. Come già l'anno scorso, è stato prediletto il Cinema familiare: in parte sono commedie, in parte film per bambini.



Un ruolo decisivo, da questo punto di vista, è stato svolto dall'Anica, l'Associazione nazionale rappresentativa dei produttori e distributori cinematografici, che ha contattato i singoli distributori. «Ringrazio la SIAE, ringrazio l'Anica, ringrazio i tanti distributori cinematografici così vicini a noi» - ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini. « Il Cinema è un ottimo luogo di aggregazione. L'anno scorso, è andato molto bene».



Si comincia domani con 'Io sono tempestà, diretto da Daniele Luchetti, con Marco Giallini e Elio Germano, messo a disposizione da 01 Distribution.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA